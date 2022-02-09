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  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken çağrı! O alışkanlığın "Dinen haram" olduğunu söyledi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken çağrı! O alışkanlığın "Dinen haram" olduğunu söyledi!

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken çağrı! O alışkanlığın "Dinen haram" olduğunu söyledi!

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle, sigaranın zararlarını önlemek, kullanımını azaltmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Erbaş, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan dikkat çeken çağrı! O alışkanlığın Dinen haram olduğunu söyledi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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