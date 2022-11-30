Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından, 2023 yılı namaz vakitleri takvimleri için ihale alan matbaadan kaynaklı 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu belirtilerek, "Toplanan takvimlerdeki hatalar aynı matbaa tarafından düzeltilerek 15 gün içerisinde tekrar illere gönderilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından hatalı basılan 2023 takvimleriyle ilgili açıklama yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından, 2023 yılı namaz vakitleri takvimleri için Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu belirtilerek "Dört bölgede ihaleyi alan matbaadan kaynaklı 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu görülmüştür"- "Toplanan takvimlerdeki hatalar aynı matbaa tarafından düzeltilerek 15 gün içerisinde tekrar illere gönderilecektir"

16-31 EKİM 2023 TARİHLERİ ARASINDA BASKI HATASI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı medya mecralarında Diyanetin 2023 takvimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapıldığı kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından ihale yolu ile bastırılan 2023 yılı namaz vakitleri takvimlerinde toplamda 66 bölge için baskı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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DİYANET HATALI TAKVİMLERİ TOPLATILIYOR

"Bu baskılardan dört bölgede ihaleyi alan matbaadan kaynaklı 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu görülmüştür. Hata tespit edilir edilmez duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmiş ve ilgili illerdeki takvimler matbaa tarafından toplanmıştır. Toplanan takvimlerdeki hatalar aynı matbaa tarafından düzeltilerek 15 gün içerisinde tekrar illere gönderilecektir."

KAYNAK: AA

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