Diyanet'in dergisinde 'cimri koca' fetvası: Kadınlar kendilerine para vermeyen eşlerinin cebinden gizlice para alabilir!

Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan aylık dergide yer alan 'cimri koca fetvası'na göre, kendisine 'şahsi ihtiyaçlarının karşılanması' amacıyla yeterli para verilmeyen kadınların, eşlerinin cebinden habersizce para alabileceği belirtildi.

RIZASI OLMADAN ALINABİLİR Mİ?

Dergide yer alan "Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını, rızası olmadan alabilir mi?" sorusunun yanıtlayan Diyanet yetkilileri, bir kadının kendisine yeterince para vermeyen kocasının cebinden habersizce para alabileceğini açıkladı.

ERKEĞİN, EŞİNİN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA GÖREVİ

'Cimri koca' fetvasında, İslam dininin kocaya birtakım görev ve sorumluluklar yüklediğine değinildi. Bu sorumluluklardan bir tanesinin de eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevi oalrak belirtilen cevapta şu ifadeler yer aldı:

'ZENGİN - FAKİR FARK ETMEZ'

"Kadının zengin veya fakir, Müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Süfyan'ın karısı Hind, Resulüllah'ın (s.a.s.) huzuruna gelerek ‘Ebu Süfyan cimri bir adamdır, ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor.

O görmeden malından alabilir miyim?' diye sorduğunda Allah Resulü; ‘Kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin' buyurmuştur. Koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse kadın, ihtiyacı kadarını alabilir."