Diyarbakır-Antalya seferini yapan Sun Exspress firmasına ait uçakta bomba ihbarı

Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

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Diyarbakır-Antalya seferini yapan Sun Exspress firmasına ait uçakta bomba ihbarı

Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında "çantamızda bomba var" konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.

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