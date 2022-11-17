Manisa'da damat katliamı! Bir kişi tartışı eşinin ailesinin evine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2 kişi hayatını kaybetti

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşandı. İddialara göre Ö.G. eşi S.G. ile tartıştığı gerekçesiyle babası V.G.'nin evine gitti. Eşinin peşinden babasının evine giden S.G., eşi ile konuşmak istediği halde babasının müsaade etmemesi üzerine öfkelenerek evine gidip pompalı tüfeğini aldı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Tüfeği alıp kayınpederinin evine tekrar dönen S.G., bahçede tartıştığı kayınvalidesi N.G. ve kayınbiraderi K.G.'ye tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri anne ve oğulun hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak üzere arama çalışması başlattı.