Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doc. Dr. Ali Tolga Özden, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn hayat biyografisi.

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ