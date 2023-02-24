Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn biyografisi

Doc. Dr. Ali Tolga Özden, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn hayat biyografisi.

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Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doc. Dr. Ali Tolga Özden, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn hayat biyografisi.

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Doc. Dr. Ali Tolga Özden kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Ali Tolga Özden'İn biyografisi 2

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN'İN AKADEMİK UNVANLAR

2019 - Devam EdiyorDoç.Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2018 - 2019Dr.Öğr.Üyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2015 - 2018Yrd.Doç.Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2013 - 2015Araştırma Görevlisi Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2004 - 2013Araştırma Görevlisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN'İN YÖNETİMSEL GÖREVLER

2019 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2015 - Devam EdiyorBölüm Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN'İN AKADEMİ DIŞI DENEYİM

2017 - Devam Ediyor
Diğer Kamu Kurumu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Koruma Komisyonu
YÖNETİMSEL GÖREVLER
2019 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2015 - Devam EdiyorBölüm Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN'İN VERDİĞİ DERSLER

LisansŞehircilik Projesi II
LisansŞehircilik Projesi I
LisansTemel Tasarım
LisansBitirme Projesi
Ön LisansBilgisayar Destekli Çizim
LisansPlanlama, Tasarım ve İnşaa Süreçlerinde Kentsel Afet Risklerinin Azaltılması
LisansMimarlık Bilgisi
LisansBitirme Ödevi
LisansTeknik Resim
Ön LisansŞantiye Organizasyonu
LisansTeknik Tasarım Yöntemleri
LisansAfet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri

DOC DR. ALİ TOLGA ÖZDEN'İN YÖNETİLEN TEZLER

Afetler Politikasında Dönüşüm: Türkiye'de İklim Değişimine Uyum Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
ÖZDEN A. T.

İ.KAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

Doc. Dr Ali Tolga Özden'in nereli ve kaç yaşında olduğunu bulamadık araştırmaya devam ediyoruz. siz değerli okuyucularımız konu hakkında bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.

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