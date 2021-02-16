Doğan Cüceloğlu neden öldü? Nasıl öldü?

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın aktardığı bilgilere göre ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evinde ölü bulundu.

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ? NASIL ÖLDÜ?

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA'nın haberine göre olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 1938 yılında 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu Mersin'de, liseyi de Ankara ve Kırklareli'nde bitiren Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

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