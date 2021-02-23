Doğan Cüceloğlu'nun ailesi, insanları instagramda sahte hesap açıp para isteyen dolandırıcılara karşı uyardı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'taki evinde hayata gözlerini yuman ve son yolculuğuna uğurlanan 83 yaşındaki psikolog, yazar Doğan Cüceloğlu'nun adına instagramda dolandırıcılık yapmak amacıyla sahte hesaplar açıldı.

Bu haberin üzerine Cüceloğlu ailesi insanlara uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

Cüceloğlu ailesi, ölen psikolog hakkında sosyal medyadan sahte hesap açıp insanları dolandırmaya çalışan şahıslar hakkında dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

'CÜCELOĞLU ADINA HİÇBİR SEBEPLE PARA TOPLAMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Aile, yaptığı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Sizlerle paylaşmak istediğimiz önemli bir konu var. Sizler de hatırlayacaksınız Doğan Hoca geliştiren aile ve okul ortamı için emek veren herkese 'aynı ekipteniz' derdi. Onun sosyal medya hesaplarını takip eden, fikirlerini uygulamaya çalışan sizler geçirdiğimiz bu zor günlerde bizlere de ailesi olarak 'aynı ekipten' olduğumuzu hissettirdiniz, tekrar sağ olun.

Doğan Hoca'nın adından faydalanmak amacıyla açılan sahte hesaplarda para toplanmaya çalışıldığı, adının ve fotoğrafının iznimiz olmaksızın bazı faaliyetlerde kullanıldığı bilgisini üzülerek öğrendik. Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir. Onun adının topluma faydalı işler için onayımız alınarak yapılacak faaliyetler dışında kullanılmasına zaten yorgun olan gönlümüzün kırıldığını belirtmek ister, dikkatlerinizi rica ederiz.

Onun sözleri kitaplarında, videolarında, resmi Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında mevcut ve herkes tarafından kolayca anlaşılacak kadar net. Ömrünü adadığı, nice emeklerle oluşturduğu fikirsel mirasına uydurma sözler ve yorumlarla zarar verilmesi ihtimali canımızı yakıyor. Sizler de büyük ekibi olarak lütfen buna izin vermeyin. Onun adını ve fikirlerini hep birlikte koruyalım. Bu vesileyle sizlerden de gelen talepler çerçevesinde Doğan Cüceloğlu sosyal medya hesaplarını meslektaşı ve eşi Yıldız, yıllardır birlikte çalıştığı asistanları Emre ve Gizem ve kızı Umay'la birlikte ve çocuklarının da desteğiyle sürdüreceğimizi paylaşmak isteriz.

Selamlar, sevgiler..."