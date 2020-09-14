Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep evi terk edecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştirir. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?