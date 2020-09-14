Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun büyük savaşı başlıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım

Esra Bilgiç

İlker Aksum

Yiğit Özşener

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Cemre Baysel

İlhan Şen

Sacide Taşanerve

Macit Koper

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