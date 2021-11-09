Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz başvurusunu onayladığı Doğu Aras Enerji firmasının talep toplama tarihlerinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Konu hakkında arama motorlarında sıklıkla arama gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, !Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek?' İşte Hisse kodu ve diğer detaylar...

DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Doğu Aras Enerji talep toplama tarihlerini 4-5 Kasım 2021 olarak belirledi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü 1.47 milyar TL olarak açıklandı.

DOĞU ARAS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

KAP'a yapılan açıklamada, sabit fiyat talep toplama faaliyeti gerçekleştiren şirketin halka arz birim fiyatı olarak 110 TL olmasında karar kıldığı belirtildi.

Payların nominal değeri 13.400.000 TL olarak halka arzda satışı gerçekleşirken, sonucunda 1,474 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşıldı. Satışı gerçekleşen hisseler; şirket ortakları olan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan 6,7 mliyon TL, Kiler Holding A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır.

Bireysel yatırımcıların Doğu Aras Enerji halka arzında diğer gruplardan daha fazla olduğu görülmektedir. Yarısından fazlasını bireysel yatırımlara aittir. Geri kalan kısmın yüzde 44,1'i yurt içi kurumsal yatırımcılar oluştururken, yüzde 4,7'lik bir kısmı da yurt dışı kurumsal yatırımcılar oluşturmaktadır.

DOĞU ARAS ENERJİ

Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.035.000 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş Enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleri ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.