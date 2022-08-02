Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

Kış için hazırlanacak olan kışlık konserveler konusunda bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak, dikkat edilmesi gereken ölümcül bir risk için de uyarılarda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

Yaz mevsiminde toplanan sebzeler ile yapılacak olan kışlık konservelerin yapımına başlandı. Mevsiminde alınan sebzeler ile daha lezzetli soslar yapıp dolaba atmak isteyenlerin bu durumu bazı sebeplerden dolayı ölümcül bir duruma getirmemesi için Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak hususların altını çizerek bilgilendirdi.

Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

BU BAKTERİYE DİKKAT

Hem sağlık açısından hem de bütçe açısından bir dizi faydanın olduğu kışlık konserveler konusunda konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Demirkesen Bıçak, sağlıklı olarak görülen konservelerde ölüm riskinin olabileceğinin altını çizerek "Konserve yapımı öncesi clostridium botulinum’ dediğimiz toprak kökenli bir bakteri var. Eğer bakteriyi hazırlık aşamasında elemine edemezsek tüketilmesi durumunda vakalar ölümle sonuçlanabiliyor" dedi.

Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

PÜF NOKTALAR HER ZAMAN İYİ UYGULANMALI

Konserve yapımında püf noktalara dikkat edilerek pişirme ve saklama işlemlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Bıçak, "Konservede doğru bir yöntem olarak sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Genellikle cam kavanozlar tercih edilir. Bu doğru bir yöntemdir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde sağlam kapaklar tercih edelim." diyerek konservelerinde serin ve kuru yerde saklanması gerektiğini ifade etti.

Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

TÜKETMEDEN ÖNCE KONSERVELER MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Konserveleri tüketmeden önce kontrol edilerek koku olup olmadığına bakılması gerektiğini, belirli periyotlarla da kapak kontrolünün olması gerektiğini söyleyerek "Bizim konservelerde en çok dikkat etmemiz gereken konu aslında botulizm. Clostridium botulinum dediğimiz toprak kökenli bir bakteri var. Bu bakteri toprak ile temas eden sebzelerde doğal olarak bulunuyor. Bu bakterinin konservelerde tat ve kokuda bozulma olmadan veya kapakta bombaj yapmadan da çoğalabileceği bilinmeli ve tüketici çok daha dikkatli olmalıdır. Fakat konserve yapımı öncesi bunu elemine edemezsek ölümle sonuçlanabiliyor. Bahsetmiş olduğumuz bakteriyi eğer ortamdan uzaklaştırmazsak, 1 yıl kadar ömür vermiş olduğumuz konservemizde üreyerek artacaktır. Fazla sayıya ulaşan bakteri zehirlenmeye sebep olacaktır. Eğer yapım öncesi veya sonrasında bu bakteriyi elemine edemiyorsak vakalar ölümle sonuçlanabiliyor” şeklinde konuştu.

Doktor Hilal Demirkesen Bıçak uyardı! Kışlık konserve yaparken bu hususlara ekstra dikkat!

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