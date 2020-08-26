Doktor Refik Çaylan, koronavirüs nedeniyle vefat etti

BB Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği (TTB), kötü haberi sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle dün Sinop’ta aile hekimi Dr. Engin Ünaldı’nın ölümünü duyuran Türk Tabipleri Birliği bugün de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan’ın vefat ettiğini açıkladı.

''BUGÜN YİNE ÖLDÜK''

TTB’nin resmi Twitter hesabından ‘Bugün yine öldük’ notuyla yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz” denildi.

Refik Çaylan’ın yakın arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Oktay Banlı, da “Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof. Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah” açıklaması yaptı.

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57 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, 21 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Mart ayından beri 28’i hekim olmak üzere 55 sağlık çalışanının vefat ettiği bilgisini vermişti. Engin Ünaldı ve Refik Çaylan’ın ölümüyle bu sayı 57’ye yükseldi.