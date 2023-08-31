Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da sürat botu ile kaza geçirip ağır yaralanan, Türkiye'ye getirilip yoğun bakıma alınıp uyutulan Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme var.

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Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

İş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da tekneleri ile kaza geçirmişti.

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İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

5 GÜN SONRA UYANDIRILDI BİLİNCİ YERİNDE

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.

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