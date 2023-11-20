Dolandırıcılardan yeni yöntem, SIM kartı kopyalandı hayattaki tüm parasını kaybetti!

Türkiye’de son yıllarda internet ve telefonla yapılan dolandırıcılık olayları iyice artmış durumda. Dolandırıcıların son kurbanı ise, Coin Mühendisi ismiyle bilinen sosyal medya kullanıcısı oldu. SIM kartının bir GSM bayisinde kopyalanarak ele geçirildiğini iddia eden sosyal medya fenomeni, tüm kripto borsalarındaki parasının çalındığını iddia etti. Coin Mühendisi’nin, yaklaşık olarak 1 milyon dolarının çalındığı iddia ediliyor.

“HAYATTAKİ TÜM PARAMI KAYBETTİM”

SIM kartının kopyalanması ile tüm e-postalarının da ele geçirildiğini ve şifrelerinin değiştirildiğini söyleyen fenomen kripto borsalardan paralarının da çalındığını belirtti. Konuya ilişkin ekran görüntülerini de takipçileriyle paylaştı. Coin Mühendisi, yaptığı açıklamada “Hayattaki tüm paramı kaybettim, lütfen yardım edin. Yetkili kimse hattımı değiştirdiler her şeyim gitti” ifadelerini kullandı.

ACİL ÖNLEM ALINDI!

Paylaşımların ardından bazı borsalar da gönderinin altından yanıt vererek sosyal medya fenomenine destek verdi. OKX ve Bitci gibi borsaların yetkilileri, hesapları güvenli bir şekilde kilitlediklerini ifade etti. Bitget Türkiye, fenomenin çağrısına kayıtsız kalmayarak hesabına bloke koyduklarını iletti. Bir diğer kripto para borsası KuCoin’de duruma ilişkin bir önlem aldığını paylaştı. Borsa, “Sevgili Coin Mühendisi ekibiyle özel kanallardan iletişim halindeyiz. Ayrıca, iletilen KuCoin hesapları alım-satım ve çekim işlemlerine kapalı vaziyettedir. Konu tamamen çözümlenene kadar gerekli destek ve yönlendirmeyi sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Fenomenin avukatı, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Sosyal medyada ses getiren olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir cep telefonu bayiinin sahibi ve şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar tek güvenlik yönteminin yeterli olmadığını ve operatörlerin, altyapılarını, sistemlerini düzenli olarak güncellemesi gerektiğini ve güvenlik önlemlerinin sürekli iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.