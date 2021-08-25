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Dolar ve euro kritik seviyelere kadar düştü? 25 Ağustos 2021 Çarşamba dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar ve euro kurunda son günlerde yaşanan düşüş eğilimlerinin ardından son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve euro kritik seviyelere kadar düştü? 25 Ağustos 2021 Çarşamba dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Yurt içinde yoğun veri gündeminin yoğun olduğu 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarındaki son durum vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde son durumu merak edenler için döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarına haberimizde yer verdik... 

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Reel Kesim Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo İş Ortamı Güven Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA DOLAR KAÇ TL  ?

Dolar kuru 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde serbest piyasada açılışta 8,4160TL'den alınıyor, 8,4180 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise  9,8900 TL'den alınıyor, 9,8920 TL'den satılıyor.

Öte yandan 24 Ağustos Salı günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,4130, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8840 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro kritik seviyelere kadar düştü? 25 Ağustos 2021 Çarşamba dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

25 Ağustos 2021 Çarşamba gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.34 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,37848,3812
Avro         9,84239,8488
Sterlin         11,4995  11,5077
İsviçre Frangı    9,1697 9,1768
Japon Yeni     0,0764 0,0764
S. Arabistan Riyali 2,2285 2,2396

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro kritik seviyelere kadar düştü? 25 Ağustos 2021 Çarşamba dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Tayfun Altuntaş
Editör
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