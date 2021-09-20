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  3. Dolar ve euro öyle bir yükseldi ki vatandaşlar tedirgin oldu! İşte 20 Eylül 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro öyle bir yükseldi ki vatandaşlar tedirgin oldu! İşte 20 Eylül 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş eğiliminin ardından serbest piyasadaki döviz fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, internet arama motorlarında Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar oldu 20 Eylül 2021 Pazartesi ? sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalardaki son durum..

Dolar ve euro öyle bir yükseldi ki vatandaşlar tedirgin oldu! İşte 20 Eylül 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Türkiye'de veri gündeminin sakin olduğu 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde dolar ve euro kuru yükselişini sürdürüyor. Dolar 8,70, euro kuru da 10,20 TL seviyesine kadar yaklaşırken son durumu haberimizde bulabilirsiniz.

09.00 Almanya, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

SERBEST PİYASADA DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ)

Serbest piyasada dolar kuru 20 Eylül 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,6760 TL'den alınıyor, 8,6780 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1660 TL'den alınıyor, 10,1680 TL'den satılıyor.

Öte yandan 17 Eylül 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,6280 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,1290 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro öyle bir yükseldi ki vatandaşlar tedirgin oldu! İşte 20 Eylül 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

20 Eylül 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.45 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   8,68988,6968
Avro         10,176210,1875
Sterlin         11,891511,9034
İsviçre Frangı   9,32249,3288
Japon Yeni     0,07930,0792
S. Arabistan Riyali 2,3129 2,3244

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro öyle bir yükseldi ki vatandaşlar tedirgin oldu! İşte 20 Eylül 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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