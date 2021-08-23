 Dolarda düşüş devam ediyor! 23 Ağustos 2021 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 23 Ağustos dolar kuru ne oldu?

23 Ağustos 2021 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 23 Ağustos dolar kuru ne oldu? soruları haftanın ilk günü olan pazartesi günü internet mecrasında en çok aratılan konulardan birisi oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yatırımcıların 26 Ağustos perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole toplantılarını beklediklerini söyleyen analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmasından varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını söyledi.

Bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, bugün ABD ve Avrupa'da öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt içinde ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.

BUGÜNKÜ DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ?

Dolar kuru 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde serbest piyasada açılışta 8,4780 TL'den alınıyor, 8,4817 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9359 TL'den alınıyor, 9,9421 TL'den satılıyor.

Öte yandan 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,4694, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,9293 TL olarak kayıtlara geçti.

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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.50 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,4644 8,4670 Avro 9,9254 9,9314 Sterlin 11,5566 11,5667 İsviçre Frangı 9,2561 9,2613 Japon Yeni 0,0771 0,0771 S. Arabistan Riyali 2,2531 2,2644

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)