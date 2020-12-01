Doya Doya Moda 1 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılar "Sokak Şıklığı" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini Kadıköy'de tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda1 Aralık birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yepyeni konseptlerinde yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Aralık Salı günü puan durumu...
DOYA DOYA MODA 1 Aralık KONSEPTİ
Yarışmacılar "Sokak Şıklığı" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 1 Aralık PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 1 Aralık Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aleyna:
Özde:
Rabia:
Bahar:
Ceren:
Birben:
Sabiha:
DOYA DOYA MODA 1 Aralık | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 1 Aralık Günün Birincisi olan yarışmacı toplam ... puanla ... oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez