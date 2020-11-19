Doya Doya Moda 19 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözde programı Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde "" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 19 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 19 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 19 Kasım Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleyna:

Özde:

Rümeysa:

Funda:

Ceren:

Birben:

Sabiha:

DOYA DOYA MODA 19 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 19 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı 16 puanla Rümeysa oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez