Doya Doya Moda 19 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
Sevilen yarışma programı Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yarışmacılar "" konseptiyle yarışacak. Bugün Kadıköy'de alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 19 Kasım birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının gözde programı Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde "" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 19 Kasım puan durumu...
DOYA DOYA MODA 19 KASIM KONSEPTİ
Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 19 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 19 Kasım Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aleyna:
Özde:
Rümeysa:
Funda:
Ceren:
Birben:
Sabiha:
DOYA DOYA MODA 19 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 19 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı 16 puanla Rümeysa oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez