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Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtını arayanlar için haberimizde Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...

Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Büyük finale bir hafta kala bu hafta Doya Doya Moda All Star'da kimin elendiği merak ediliyor. Sezon boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacıların içinden haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? soruları merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Emel: 

Su: 

Rabia: 

Özde: 

Birben: 

Gamze:

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı.

KİM ELENDİ?

Puanlama gerçekleşmediğinden elenen isim henüz belli olmadı.

GÜNÜN KONSEPTİ

Bugün yarışmacılar,  "Doya Doya Moda Şampiyonu olarak röportaj vermeye gidiyorlar" konseptiyle yarıştı.

{TITLE_STRIP}Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

{TITLE_STRIP}Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman?

 

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