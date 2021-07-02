Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtını arayanlar için haberimizde Doya Doya Moda All Star 2 Temmuz 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...

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