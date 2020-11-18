Doya Doya Moda Ceren diskalifiye mi olacak? Doya Doya Moda Ceren Keskin kimdir?

Doya Doya Moda’nın 18 Kasım tarihli bölümü fragmanında jüri üyelerinin sözleri akıllarda soru işaretlerine sebep oldu. Kemal Doğulu, bir yarışmacının sözlerini “Doya Doya Moda evinde skandal” olarak yorumlarken Gülşah Saraçoğlu, “Bana göre burayı şu anda terk etmelisin.” Sözleri diskalifiye ihtimalini düşündürdü.

Diskalifiye edilecek ismin Ceren olup olmadığı yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak. Jüri üyeleri 93. Bölüm sonunda verilen kararı açıklayacak.

CEREN KESKİN KİMDİR?

Yarışmaya İzmir’den katılan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan güzel yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını belirtti. Yakın zamanda yarışmaya dahil olan Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim." İddialı tavırlarıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi. Jürinin ilk geldiği gün bayıldığı Ceren Keskin, yarışmaya başladığı ilk günden hayal kırıklığına uğrattı. Cesur çıkışlarıyla beklentiyi yükselten yarışmacı iddialarının altında kaldı.

Kaynak :Hürriyet