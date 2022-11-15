DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."

Altılı masa, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde dün toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı sonrası ortak açıklama yapılmıştı.

Toplantıda yer alan isimlerden olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, KARAR TV'nin Bi' Karar Ver programında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmede bulunan Gültekin Uysal, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum. İktidar tarafından Kılıçdaroğlu'na bu tür bir propaganda yürütülmek istenebilir" dedi.

İsim konuşulmaması gerektiğini belirten Uysal, “İsimler üzerinden tartışmaya gerek yok.” ifadesini kullandı.