Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle resmi Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"

KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." dedi.

"TÜRKİYE, KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

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