Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!

Gazeteci Nevşin Mengü'nün İstiklal Caddesi'nde saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalışması tepkilere neden oldu.

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Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!

Muhalif kesime yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü yine herkesin tepkisini çekecek bir paylaşım yaparak adından söz ettirdi. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen saldırgan üzerinden espri yapmaya çalışmasına Çok az insan olmayı denesen! İçindeki nefreti biraz ötlesen şeklinde tepkiler geldi.

SALDIRGAN TAKSİ İLE KAÇMIŞTI

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz gün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken hayatını kaybedenler için dün cenaze törenleri düzenlendi. Saldırıdan kısa bir süre sonra yakalanan teröristin Suriye uyruklu olduğu ve olay sonrası saldırı bölgesinden taksi ile kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!

ESPRİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Her seferinde nefret dolu paylaşımları ile gündeme gelen Nevşin Mengü, şimdi de İstiklal Caddesi'nden taksi ile kaçan terörist için "Zanlı taksi bulabilsin diye yabancı uyruklu seçilmiş olabilir. Türk uyruklu olsaydı taksi almazdı, kalakalırdı!!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Olayın yankıları hala daha devam ederken böylesi bir paylaşımı görenler Nevşin Mengü'ye tepki göstererek "Böyle aşağılıkça bir twit olamaz yazıklar olsun senin gazeteciliğine" "Bu acının üstüne komiklik mi yapıyorsun yazıklar olsun" şeklinde tepkiler geldi.

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