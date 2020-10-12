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  3. Dr. Mehmet Bakar gözyaşları içinde toprağa verildi

Dr. Mehmet Bakar gözyaşları içinde toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul eski sağlık müdürü Dr. Mehmet Bakar, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Dr. Mehmet Bakar gözyaşları içinde toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden Dr. Mehmet Bakar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakar’ın cenazesi, Eyüp Sultan’daki Tokmak Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Bakar kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Mehmet Bakar kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Dr. Mehmet Bakar gözyaşları içinde toprağa verildiDr. Mehmet Bakar gözyaşları içinde toprağa verildi

Berna Akkaya
Editör


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