Dr. Murat Tad kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sırlar internette çokça aratyılan sorular arasına girdi. İşte tüm detaylar...

MURAT TAD KİMDİR, NERELİ?

1972 doğumlu olan Murat Tad'ın nereli olduğu bilinmemektedir. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Pataloji Uzmanı Dr. Murat Tad, bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Dr. Murat Tad'ın evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye ulaşılmamıştır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Koranvirüs aşısı olmadığından ötürü koronavirüse yakalanan Patalog Dr. Murat Tad, 49 yaşında hayatını kaybetti.