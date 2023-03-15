Düğün konvoyunda pes dedirttiler: Tabancalarla havaya peş peşe ateş açtılar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Düğün konvoyunda pes dedirttiler: Tabancalarla havaya peş peşe ateş açtılar

Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.

Düğün konvoyunda pes dedirttiler: Tabancalarla havaya peş peşe ateş açtılar

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadarına da ‘pes’ dedirten görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

İlgili Haberler
Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!
Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!
Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!
Jandarmadan 17 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Jandarmadan 17 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman ve Şanlıurfa depremden sonra sel felaketine teslim oldu! İşte bölgeden görüntüler
Adıyaman ve Şanlıurfa depremden sonra sel felaketine teslim oldu! İşte bölgeden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu: "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu: "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
Son Haberler
Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi
Buğra Gökçe kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Buğra Gökçe'nin biyografisi
Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!
Karabük Valisi Gürel halk gününde halkın şikayet ve taleplerini dinledi!
Düğün konvoyunda pes dedirttiler: Tabancalarla havaya peş peşe ateş açtılar
Düğün konvoyunda pes dedirttiler: Tabancalarla havaya peş peşe ateş açtılar
Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı
Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye giden anne babalar dikkat! 2 şartı sağlayanlara öğrenci bursu verilecek: Son tarih açıklandı
Hatay Valisi Rahmi Doğan, görevinden istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan, görevinden istifa etti
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 10'a yükseldi 4 kişi aranmaya devam ediyor!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 10'a yükseldi 4 kişi aranmaya devam ediyor!
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 10'a yükseldi 4 kişi aranmaya devam ediyor!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 10'a yükseldi 4 kişi aranmaya devam ediyor!
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
İzmir'de hareketli dakikalar: Hastaneden randevu alamadığını iddia eden genç tüfekle ortalığı birbirine kattı
İzmir'de hareketli dakikalar: Hastaneden randevu alamadığını iddia eden genç tüfekle ortalığı birbirine kattı
İzmir'de hareketli dakikalar: Hastaneden randevu alamadığını iddia eden genç tüfekle ortalığı birbirine kattı
İzmir'de hareketli dakikalar: Hastaneden randevu alamadığını iddia eden genç tüfekle ortalığı birbirine kattı
Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!