Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü 2021 ne zaman kutlanır?

Dünya Sağlık Günü, 1945'te Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Francisco şehrinde toplanarak Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı'nda oy birliği ile alınan kararla resmi olarak kabul edildi. Dünya genelinde fedakarca çalışan tüm sağlık personelleri için çeşitli etkinlikler Dünya Sağlık Günü kutlanır. İşte Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü 2021 ne zaman? sorularının yanıtları...

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ 2021 NE ZAMAN KUTLANIR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanır.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü 7-13 Nisan haftasını Dünya Sağlık Haftası olarak belirledi. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü de bu haftanın bir parçasıdır.

7 Nisan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)kurulduğu gündür. Bu günde halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle masaya yatırılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946'da 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanıp 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre zarfında DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiş ve 2 yıl bu komisyon DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamladıktan sonra 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları, sözleri resimli 2021