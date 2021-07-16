Dünya Sağlık Örgütü'nden çok tartışılan konuya açıklama: Aşı karışımları güvenli mi?

Koronavirüse karşı verilen etkin mücadelede aşılama çalışmaları hız kazandı. Birçok ülke nüfusunun büyük bölümünü aşılarken, aşı karışımları sık sık gündeme gelmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, aşı karışımlarının güvenli olup olmadığı hakkında bilgi verildi.

HENÜZ YETERLİ ÇALIŞMA YAPILMADI

Farklı firmalarca üretilen Covid-19 aşılarının karıştırılması özellikle aşı tedarikinde zorluk çeken ya da elinde birinci dozu uyguladığı aşının devamı kalmayan ülkeler için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalarda aşı kokteyli olarak bilinen farklı Covid-19 aşılarının karıştırılmasının olumlu sonuçları olabildiği ifade edildi. Ancak söz konusu çalışmalar henüz tamamlanmadığı için aşı karıştırmaları hakkında daha ileri seviyede araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

DAHA FAZLA ANTİKOR OLUŞTU

İspanya'da yapılan bir çalışma birinci dozunda Oxford/AstraZeneca aşısı vurulanlara ikinci dozu için Pfizer/BioNTech aşısının verilmesinin etkinliğini araştırdı. Combivacs adıyla yürütülen çalışmada uygulamanın yapıldığı deneklerde çok daha fazla antikor oluştuğu tespit edildi.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen klinik deneyler ise Oxford/AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşılarının karıştırılması konusunda devam ediyor. İlk bulguların olumlu sonuç verdiği çalışmaya son dönemde Moderna ve Novovax aşıları da eklendi.

AŞI SEÇİMİNDE KARAR KİŞİLERE BIRAKILMAMALI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda aşı karıştırılmaları hakkında çalışmaların hala sürdüğü ifade edilerek, kararın bireylere bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Öte yandan farklı firmalarca üretilen Covid-19 aşılarının karışık uygulanmasında kararın bireylere bırakılmasının kaosa yola açabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ bilim heyeti başuzmanı Soumya Swaminathan konu ile ilgili kararların sağlık yetkilileri tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Swaminathan aşı karışımlarının bağışıklık oluşturma ve güvenlik açısından değerlendirildiğini belirtti.

İLK DOZ TERCİHE BIRAKILDI

Ülkemizde gerçekleştirilen aşılama sürecinde Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoroVac ve Pfizer/BioNTech aşıları arasında ilk dozun tercihi bireye ait. Son dönemde iki doz CoronaVac aşısı olanlar için yapılan üçüncü dozda bireyler aynı aşıyı ya da Pfizer/BioNTech aşısı arasında tercih yapabiliyor.