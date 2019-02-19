Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld dünyaya gözlerini yumdu. Bir çok vatandaş ölümünün ardından ünlü modacının hayatını araştırmaya başladı. Peki dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfild kimdir? Kaç yaşında,neden öldü.

Chanel'in efsane tasarımcısı, son zamanlarda çok bitkin görünüyordu. Bu sebeple de modaevinin son defilelerine katılmamıştı. Ünlü modaevi, son olarak Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçıran ünlü modacı hakkında açıklama yaparak, Lagerfeld'in yorgun olduğu için defilelere katılamadığını belirtmişti.

85 yaşındaki ünlü modacı Fransa'da hayatını kaybetti.

KARL LAGERFELD KİMDİR?

Karl Lagerfeld, gerçek adı Karl Otto Lagerfeldt (d. 10 Eylül 1933) 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri. Almanya’nın Hamburg şehrinde doğdu ve Paris’te yaşıyor ve çalışıyor. 1980’li yılların başlarında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten markasını piyasaya sürdü. Uzun kariyeri boyunca Chloé, Fendi ve Chanel gibi büyük moda evleri ile ortaklaşa çalıştı. 2004 yılında kendi markası KL Tommy Hilfiger´e satılmıştır.

Brezilya’lı ayakkabı markası Melissa için 4 sezon boyunca kapsül koleksiyonlar tasarayan Lagerfeld’in vizyon ve kariyeri, Alman asıllı televizyon gazetecisi Martina Neuen’in yönettiği Mode Als Religion isimli belgesele konu olmuştur.

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