Dünyaca ünlü oyuncu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti

Dünya genelinde kitleleri peşinden sürükleyen Game of Thrones dizisi ve James Bond filminde de rol alan oyuncu dünyaca ünlü oyuncu Dame Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Başarılı oyuncu, uzun süredir kanser tedavisi görüyor.

Dame Diana'nın kızı aktris Rachael Stirling annesinin ölüm haberini,"Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" cümlesiyle duyurdu.

Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

DAME DİANA RİNG KİMDİR?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya geldi. 1957 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermesi ile akıllarda yer edinmişti. Elizabeth Rigg, son olarak Game Of Thrones dizisinde rol almıştı.

Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştü.

Dame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?