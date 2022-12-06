Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden haber! Kansere yenik düştü!

Cheers dizisinde hayat verdiği karakter ile dünyaca tanınır bir oyuncu haline gelen Emmy ödüllü Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden haber! Kansere yenik düştü! 1

Emmy ödüllü komedi oyuncusu Kirstie Alley bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi "Muhteşem, hayat dolu ve sevgi dolu annemizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz" şeklinde duyurdu.

Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden haber! Kansere yenik düştü! 2

Alley, 1980'ler ve 90'lar boyunca yayımlanan ünlü Cheers dizisindeki rolüyle dünyaca tanınır bir hale gelmişti.

Ünlü oyuncu John Travolta da "Bak Şu Konuşana" serisindeki rol arkadaşı Kirstie için Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kirstie şu hayatta edindiğim en özel ilişkilerden biriydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir daha göreceğiz, biliyorum" yazdı.

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