Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden haber! Kansere yenik düştü!

Alley, 1980'ler ve 90'lar boyunca yayımlanan ünlü Cheers dizisindeki rolüyle dünyaca tanınır bir hale gelmişti.

Ünlü oyuncu John Travolta da "Bak Şu Konuşana" serisindeki rol arkadaşı Kirstie için Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kirstie şu hayatta edindiğim en özel ilişkilerden biriydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi bir daha göreceğiz, biliyorum" yazdı.