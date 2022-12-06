Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını kahreden haber! Kansere yenik düştü!
Cheers dizisinde hayat verdiği karakter ile dünyaca tanınır bir oyuncu haline gelen Emmy ödüllü Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.
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