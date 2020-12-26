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  3. Dünyanın en genç kulüp başkanı Enes Ege Aygün koronavirüse yakalandı!

Dünyanın en genç kulüp başkanı Enes Ege Aygün koronavirüse yakalandı!

Dünyanın en genç kulüp başkanı olarak bilinen ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı olarak görev alan Enes Ege Aygün, COVİD-19 ile ilgili yaptırdığı test sonucu pozitif olduğu açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı Enes Ege Aygün koronavirüse yakalandı!

GMG Kastamonuspor Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüse yakalandığı bilgii verildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

 

ENES EGE AYGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında olan 1999 yılında dünyaya gelen Enes Ege Aygün baba tarafından aslen Kastamonu’ludur ve Kastamonu’da doğmuştur. Ünlü iş adamı Cengiz Aygün’ün manevi oğlu olduğu açıklanan Enes Ege Aygün’ün babası ise yine iş dünyasının başarılı isimlerinden birisidir ve ayakkabı üretimi işi ile ilgilendiği belirtilmektedir.

Enes Ege Aygün'ün detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizde okuyabilirsiniz.

Enes Ege Aygün kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? Enes Ege Aygün korona mı oldu?Enes Ege Aygün kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? Enes Ege Aygün korona mı oldu?

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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