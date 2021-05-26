Milyarderlerin serveti her zaman çok konuşulurken bu yılın en zengin insanının kim olduğu merak konusu oldu. Dünyanın en zengin insanı kim 2021? Dünyanın en zengin insanı serveti ne kadar 2021? Sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI KİM 2021? DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI SERVETİ NE KADAR 2021?

Milyarderler listesi Forbes’un haberine göre güncellendi. Bir süredir Elon Musk ve Jeff Bezos arasında süren yarışta geriden gelen Fransız moda kralı Bernard Arnault, diğerlerini geride bıraktı. Sahip olduğu LVMH Group hisselerindeki değer artışından olumlu etkilenen başarılı iş insanı, 186,3 milyar dolarlık tahmini net değeriyle dünyanın en zengin insanı oldu.

Bernard Arnault’un Louis Vuitton Moët Hennessy’nin sahibi ve serveti Mart 2020’de 76 milyar dolar civarındaydı. Ancak başarılı iş insanı, pandemiye rağmen son 14 ayda 110 milyar doların üzerinde büyük bir artışla rekor kazanç elde etti.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Arnault, 5 Mart 1949 tarihinde Roubaix, Fransa’da doğdu. Asıl adı Bernard Jean Étienne Arnault’dur. Babası iş adamı Jean Leon Arnault’dur. Maxence Van Der Meersch Lisesi’ni tamamladıktan sonra dünyaca ünlü École Polytechnique adlı üniversitede mühendislik okudu ve 1971’de mezun oldu. Mühendislik öğrenimi gören Arnault, babasının inşaat şirketini ve orta karar bir serveti yönetmesi beklenirken, o bambaşka bir kulvara doğru yürüdü.

Üniversiteden mezuniyetinin hemen ardından da babasının Ferret-Savinel adındaki inşaat şirketine girdi. Burada mühendis olarak çalışırken bir yandan da şirketi büyütmenin planlarını yapıyordu. Uzun uğraşlar sonunda babasını 1976 yılında ikna ederek şirketin odak noktasını değiştirmeyi başardı, şirket hızla gelişen bir sektör olan emlak alanına yöneldi.

Bu amaçla şirketin inşaat sektöründeki tüm mal varlıklarını satışa çıkardı. Bu satıştan elde edilen 40 milyon Fransız frangı ile o zaman hızla gelişen bir sektör olan emlak alanına yatırım yaptı. Sonradan ismi değişerek Ferinel adını alan şirket, tatil ve konaklama hizmetleri sektörüne yönelerek muazzam başarılara imza attı. Bernard Arnault 1974’te Şirket Geliştirme Departmanı Direktörü pozisyonuna atandı, bundan üç yıl sonra CEO oldu, 1979’da ise babasının yerini alarak şirketin yönetim kurulu başkanlığına geldi.

1981 yılında Fransa’da sosyalistler iktidara gelince işler kendisi için pek de iyi gitmedi, bu sebeple Arnault ve ailesi ABD’ye taşınmak zorunda kaldı. Arnault, burada da keskin ticari zekasını kullanarak girişimlerde bulundu ve Florida eyaletinin Palm Beach şehrinde lüks siteler inşa etti, yani emlak işinin resmen ABD ayağını kurmuş oldu. Takvimler 1983’ü gösterdiğinde Fransız siyasetinde birtakım değişiklikler meydana gelmeye başladı; iktidardaki sosyalistler daha muhafazakâr bir ekonomik modele geçiş yapınca Arnault da vatanına geri dönme kararı aldı.

Bu esnada Boussac Saint-Frères adlı büyük tekstil firması iflas edince Arnault bunu oldukça kârlı bir fırsat olarak gördü. Christian Dior’un tasarım ofisini ve dikimhanesini de bünyesinde barından Boussac Saint-Frères tam bir tekstil imparatorluğuydu. Arnault, Lazard Fréres adlı yatırım firmasının idari ortağı Antoine Bernheim ile iş birliği yaparak gerekli finansmanı sağladı ve Boussac’ı satın aldı.

Toplamda 80 milyon dolara mal olan bu işlem için Arnault 15 milyon dolar yatırdı, geri kalan 65 milyon doları ise Bernheim sağladı. Arnault Boussac’ı satın aldıktan sonra şirketin varlıklarının çoğunu sattı ancak zenginlerin gözde markası olan Christian Dior’u ve Le Bon Marché alışveriş merkezini elinde tuttu, 1985’te ise Dior’un CEO’su oldu.

Arnault yavaş yavaş birçok farklı şirketi satın aldı ve son derece prestijli bir marka olan Christian Dior’u ve Le Bon Marché alışveriş merkezinin yeni sahibi oldu. 1987 yılında Louis Vuitton ile Moët Hennessy birleşince yeni şirketin adı LVMH oldu. Arnault bu yeni şirketin hisselerine milyonlarca dolar yatırdı ve LVMH’nin ilk hissedarı oldu. Sonra haliyle yönetim kurulu başkanı seçildi ve derhal çok kapsamlı bir büyüme planını uygulamaya başladı. Bu plan kapsamında LVMH’yi dünyanın en büyük lüks ürün satan şirketlerden biri haline getirdi.

Daha sonra Guerlain (1994), Loewe (1996), Marc Jacobs (1997), Sephora(1997) ve Thomas Pink (1999) gibi birkaç önemli firma daha satın aldı.

Önceleri özel yatırımcı sıfatıyla girdiği şirkette kısa sürede çoğunluk hisselere sahip olarak yönetimi ele geçirmiş ve amiral gemisinin Louis Vuitton olduğu şirketine yavaş yavaş Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Christian Dior, Loewe, Celine, Fendi gibi köklü modaevlerini ve şirketleri eklemeye başlamış.

Bernard Arnault, Forbes dergisinin Mart 2011 raporuna göre $41 milyar Doları bulan servetiyle en zengin 4. İşadamıdır. 9 Mayıs 2017 tarihli güncel verilere göre Bernard Arnault’un net 54,5 milyar dolardır.

Aralarında Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora, Hennessy, Dom Perignon, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Zenith, Moet et Chandon, Guerlain ve TAG Heuer gibi markaların olduğu 60'a yakın markanın sahibidir.

1989’da LVMH’nin CEO’su ve yönetim kurulu başkanı olan Arnault, aynı dönemde ünlü Fransız perakende grubu Carrefour’un da azınlık hissedarı oldu.

Kendi ürünlerinin taklitlerini sattığı için eBay şirketini mahkemeye vererek, 2008yılının haziran ayında 61 milyon dolarlık bir tazminat kazandı.

Bernard Arnault, François Hollande'nın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçikavatandaşlığına başvurdu. Bu haberi izleyen haftalarda Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Avro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.

Kızı Delphine Arnault LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)başkan yardımcısıdır.

Arnault 2 kez evlendi. İlk eşi 1973 yılında Anne Dewavrin ile 1973 yılında evlendi. Bu evliliğinden Antoine Arnault (d.1977) adında bir oğlu ve Delphine Arnault (d.1975) adında bir kızı vardır. Evliliği 1990 yılında bitirdi.

İkinci eşi Piyanist Hélène Mercier ile 1991 yılında evlendi ve bu evliliğinden Alexander, Frederick ve John adlarında 3 oğlu oldu.