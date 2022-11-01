Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'li dünyaca ünlü Migos'un üyesi olan Takeoff sahne ismiyle ünlenen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houstun'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hip- hop denince akla gelen Migos'un üyesi olan 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball'dan kahreden haber geldi. Takeoff sahne adıyla bilinene 28 yaşındaki Ball, Houstun'daki bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı.

Başına yakın bir bölgeden vurulan ve kanlar içinde kalan Takeoff hayatını kaybetti.

Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

OLAYIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Takeoff'un Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada vurulduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

TAKEOFF KİMDİR?

8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.

Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

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