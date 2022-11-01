Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü

Hip- hop denince akla gelen Migos'un üyesi olan 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball'dan kahreden haber geldi. Takeoff sahne adıyla bilinene 28 yaşındaki Ball, Houstun'daki bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı.
Başına yakın bir bölgeden vurulan ve kanlar içinde kalan Takeoff hayatını kaybetti.
OLAYIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Takeoff'un Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada vurulduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
TAKEOFF KİMDİR?
8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.