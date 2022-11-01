11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..."

Katıldığı bir televizyon programında geçmişte çocuk sahibi olduğunu ve çocuğunu henüz 11 günlükken kaybettiğini açıklayan Aydemir Akbaş, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..." 1

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, 360 kanalında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Akbaş, dikkatleri üzerine çekti.

Uzun zamandır evli olduğu eşi Beyhan Benek ile yıllar önce bir çocuk sahibi olduklarını ve bebeklerini henüz 11 günlükken kaybettiklerini açıklayan usta oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü
Dünyayı şoke eden olay! Ünlü rapçi silahlı saldırıda öldürüldü
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!
Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..."
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..."
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Mauro Icardi ve Devrim Özkan detayı dikkat çekti!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Mauro Icardi ve Devrim Özkan detayı dikkat çekti!
Son Haberler
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Pendik'te Ak Parti seçim standına alçak saldırı! Standı paramparça edip yaktılar!
Zabıt Katibi Nedir? Katip Nasıl Olunur, Katip Olma Şartları Nelerdir?
Zabıt Katibi Nedir? Katip Nasıl Olunur, Katip Olma Şartları Nelerdir?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında tahıl görüşmesi!
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Dikkat çeken ankette büyük sürpriz! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şarkıcı bakın kim çıktı!
Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şarkıcı bakın kim çıktı!
Yorumlananlar
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"