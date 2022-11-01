11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan çarpıcı açıklamalar! "İyi ki yaşamamış diyorum..." Katıldığı bir televizyon programında geçmişte çocuk sahibi olduğunu ve çocuğunu henüz 11 günlükken kaybettiğini açıklayan Aydemir Akbaş, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.