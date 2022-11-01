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Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!
Eski Türk filmlerinin en sevilen karakterlerine hayat veren Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Hulusi Kentmen'in 1 Kasım tarihinde Google'ın doodle'ında yer alması merak uyandırdı. Doodle'da gören vatandaşlar Kentmen hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Hulusi Kentmen kimdir? İşte Hulusi Kentmen'in biyografisi ve gerçek mesleği...
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