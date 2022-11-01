Google Hulusi Kentmen'i doodle yaptı! Yeşilçam'ın yıldızının gerçek mesleğini duyduğunuzda inanamayacaksınız!

Yeşilçam deyince akla gelen ilk yıldızlardan biri olan Hulusi Kentmen, başarılı oyunculuğu, dizilerde hayat verdiği samimi karakterleri ve yakışıklılığıyla herkesin hafızalarına kazınan bir isim. Oyuncu 1 Kasım'da Google'ın doodle'ına konu olunca merak edilerek araştırılmaya başladı. Peki Hulusi Kentmen neden doodle'da yer aldı? Hulusi Kentmen kimdir? İşte Hulusi Kentmen'in biyografisi ve oyuncunun gerçek mesleği...