Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"

Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi Quentin Tarantino imzalı efsane filmlerin kadrosunda olduğu gibi pek çok Hollywood yapımı filmde de yer alan İngiliz aktör Tim Roth'un oğlu Cormac Roth, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.