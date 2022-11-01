Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"

Ünlü Hollywood oyuncusu Tim Roth'un 25 yaşındaki oğlu Cormac Roth, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti" 1

Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi Quentin Tarantino imzalı efsane filmlerin kadrosunda olduğu gibi pek çok Hollywood yapımı filmde de yer alan İngiliz aktör Tim Roth'un oğlu Cormac Roth, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!
"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın fotoğrafını görenler o detaya kilitlendi! "Hamilesin..."
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Mauro Icardi ve Devrim Özkan detayı dikkat çekti!
Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf! Mauro Icardi ve Devrim Özkan detayı dikkat çekti!
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Son Haberler
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şarkıcı bakın kim çıktı!
Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şarkıcı bakın kim çıktı!
Çok Okunanlar
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji uyardı! O illerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu...
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Kısmetse Olur'un gelin adayı Cansel Çördük'ün kısacık şortuyla yaptığı dansı görenler şaştı kaldı: "Her yer selülit, göbek yağ, bacak kalın..."
Kısmetse Olur'un gelin adayı Cansel Çördük'ün kısacık şortuyla yaptığı dansı görenler şaştı kaldı: "Her yer selülit, göbek yağ, bacak kalın..."
Bir zamanlar Danimarkalı Gelin olarak tanınıyordu! Ünlü film yıldızının şu anki halini görünce çok şaşıracaksınız!
Bir zamanlar Danimarkalı Gelin olarak tanınıyordu! Ünlü film yıldızının şu anki halini görünce çok şaşıracaksınız!
Ünlü şarkıcı Hadise Sefo'nun Isabella şarkısında coştukça coştu! Kıvrak kalça hareketleri baştan çıkardı! "Kadın dans etmek için doğmuş"
Ünlü şarkıcı Hadise Sefo'nun Isabella şarkısında coştukça coştu! Kıvrak kalça hareketleri baştan çıkardı! "Kadın dans etmek için doğmuş"
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"