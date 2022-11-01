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Ünlü müzisyen 25 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu olan babası duyurdu: "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti"
Ünlü Hollywood oyuncusu Tim Roth'un 25 yaşındaki oğlu Cormac Roth, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi.
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