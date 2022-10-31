Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor"

Şarkıcı Melike Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar sonrası sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamadı.

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Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor" 1

Son dönemlerde yıldızı parlayan ve şarkıları ile adından söz ettiren Melike Şahin magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor.

Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor" 2

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile 5. yıl dönümlerini kutlayan melike Şahin, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sonrası gündem oldu.

Sevgilini görenler gözlerine inanamazken sosyal medya kullanıcılarından ikili için çeşitli yorumlarda peşi sıra geldi.

Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Paylaştığı fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu "Aynen kadınlar tipe önem veriyor" 3

Fotoğrafları gören kullanıcılar "Aynen kadınlar tipe önem veriyor aynen"

"Ben babası sanmıştım"

"Kalbi nasır tutan dayı bu muymuş" şeklinde yorumlar geldi.

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