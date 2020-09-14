Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden olan Erdinç Acar, yeni bir aşka yelken açtı. Üç ay önce üç çocuğunun annesi Hande Demir'le olan evliliğini bitiren Acar, Milliyet'in haberine göre gönlünü Duygu Bal'a kaptırdı. İkilinin bir aydır bir birlikteliklerinin olduğu ve çok mutlu olduğu öne sürüldü. Bu haberlerin ardından Duygu Bal merak edilen kişilerden oldu. Peki Duygu Bal kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

DUYGU BAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Duygu Bal, voleybol oyuncusudur. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bal, 33 yaşındadır. Voleybola Ankara'da başlamış,VakıfBank altyapısından yetişmiştir. Ayrıca Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi öğrencisidir. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevki Orta Oyuncu olan Duygu Bal millî formayı yüzden fazla kez sırtına geçirmiştir. 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer olmuştur. Yorumcular tarafından Türkiye'nin gelecek vadeden önemli oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Genç yaşında takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlenmiştir. 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer almıştır.