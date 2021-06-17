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  3. Duygu Delen davasında Mehmet Kaplan 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi: Cumhuriyet başsavcılığından itiraz gecikmedi!

Duygu Delen davasında Mehmet Kaplan 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi: Cumhuriyet başsavcılığından itiraz gecikmedi!

Gaziantep'te, sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanarak hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan, ev hapsi şartı ile tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Duygu Delen davasında Mehmet Kaplan 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi: Cumhuriyet başsavcılığından itiraz gecikmedi!

Gaziantep'te meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanarak  'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi. Tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz gecikmedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Duygu Delen, ünlü iş insanının oğlu ve sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın 4. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Delen'in, tartıştıkları esnada balkona çıkarak dengesini kaybettiğini öne süren 20 yaşındaki Mehmet Kaplan, olayın ardından cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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