Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek gelişme: Kamera kayıtlarında dikkat çeken 68. saniye detayı!

Gaziantep'te sevgilisi Mehmet Kaplan'ın dördüncü katta bulunan evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen davasında, flaş bir gelişme yaşandı. İncelenen kamera kayıtları ile açığa çıkan 68. saniye detayının kararın verilmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

DÜŞERKEN BİLİNCİNİN AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Delen'in dördüncü kattan yere çakıldığı anların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, üç boyutlu animasyonla desteklenerek yeniden incelendi. Buna göre, 17 yaşındaki kzıın yere düşerken bilincinin açık olduğu tespit edilirken sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın düşüşün ardından 68 saniye sonra aşağı inerek Duygu'ya müdahalede bulunduğu görüldü.

13 Ağustos 2020 tarihinde Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut'un sunduğu olay anına ilişkin görüntülere ulaşan İhlas Haber Ajansı, detayları kamuoyu ile paylaştı.

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Kaplan'ın avukatı Akbulut tarafından hazırlatılan görüntülerden biri maktul Delen'in kendi iradesiyle intihar etmesini yansıtırken, diğer görüntü iddianamede iddia edildiği şekilde maktulün sanık tarafından aşağıya atılmasını içeriyor. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı görüntülerde olay anı 2 farklı şekilde üç boyutlu animasyonla canlandırıldı.

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DÜŞERKEN ELİNİ AÇARAK REFLEKS GÖSTERMİŞ

İlk görüntüde sanık Kaplan, iddia makamının iddia ettiği şekilde Duygu’yu bayılttıktan sonra koltuk altından kavrayarak balkona doğru sürüklüyor. Sürüklemenin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği fotoğraflara yer verilirken sürüklemeye rağmen halıyla cam parçalarının toplanmaması dikkat çekiyor.

Kaplan’ın maktul Delen’i yatağın arasından sürükleyerek geçirmesinin mümkün olmadığı belirtilen görüntüde, Delen’in kanının hiçbir yere damlamadığı belirtiliyor. Savcılık makamının Delen’in bilincinin kapalı vaziyette düştüğü yönündeki iddiası ise maktulün yere düşme anı görüntüleriyle açıklanıyor.

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Saniyenin 8’de 1’i hızında verilen düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde Delen’in sağ el parmaklarının gergin ve açık vaziyette olduğu aktarılıyor. Delen’in yere yaklaştığında sol elini savunma refleksi göstererek avuç içi yere gelecek şekilde şekillendirmesine de görüntülerde yer veriliyor.

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68. SANİYEDE KOŞARAK YANINA GİDİYOR

İkinci görüntüde ise Delen’in kendi iradesiyle balkondan aşağıya kendini bırakmasını içeriyor. Görüntüde sanık Kaplan’ın Duygu’nun aşağıya düşmesinden 68 saniye sonra evden koşarak apartman girişine indiği görülüyor.

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Yerde kanlar içinde yatan Duygu’ya ilk müdahaleyi yapmaya çalışan Kaplan’ın yaşadıkları anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Sürekli Duygu’nun nabzını kontrol eden sanık Kaplan, Duygu’ya birkaç defa kalp masajı yapmaya çalışıyor.

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Duygu’nun yüzündeki kanları eliyle temizlemeye çalışan Kaplan’ın o anlarda sinir krizi geçirerek ağladığı görülüyor. Görüntü, maktul Delen’in olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasıyla son buluyor.