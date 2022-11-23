Düzce depreminin etkisi güvenlik kamerasına yansıdı! Gardırobun kapağı depreme dayanamadı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetiyle bir evdeki gardırobun kapağı yatağa düştü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Birçok ilde hissedilen, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesi'nde de hasara sebep oldu. Fatih Mahallesi'ndeki apartman, ev ve iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzce depreminin etkisi güvenlik kamerasına yansıdı! Gardırobun kapağı depreme dayanamadı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamera görüntülerinde, bir evin yatak odasında bulunan gardırop kapağının sarsıntının etkisiyle yatağın üzerine düştüğü, iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünde ise apartmanın sallandığı görüldü. Deprem esnasında yatak odasında kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş, depremden hemen sonra evinde devrilen eşyaları ve çatlak oluşan binaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Düzce depreminin etkisi güvenlik kamerasına yansıdı! Gardırobun kapağı depreme dayanamadı Düzce depreminin etkisi güvenlik kamerasına yansıdı! Gardırobun kapağı depreme dayanamadı

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