Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi!

Gece yaşanan Düzce depremini 21 yıl önceden tahmin eden Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yeniden açıklamalarda bulundu. Büyük Marmara Depremi hakkında da açıklamalara yer veren Ercan, "1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak" şeklinde konuştu.

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Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 1

Gece saatlerinde merkez üssü Düzce olan ve 5.9 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Vatandaşları ayağa kaldıran depremin ardından 100'den fazla artçı deprem meydana gelmiş olup, en büyüğü 4.7 olarak kaydedildi.

Panik nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı depremde 63 yaşındaki bir vatandaş da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şiddetli depremin ardından yaşanan maddi hasar ve korku nedeniyle Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi ve Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 6 olarak güncelledi.

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 2

21 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞTİ

Tüm bunların ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 2002 yılında katılmış olduğu bir yayında, gece yaşanan deprem ile ilgili tahminlerinin doğru çıkması gündem oldu. 21 yıl önce, Düzce’de depremin meydana geldiği "Sakarya Çukuru’nda 2025 yılına kadar orta-büyük bir deprem olacak" şeklinde konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yeniden açıklamalarda bulundu.

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 3

ARTÇI DEPREMLER 3-4 HAFTA SÜRECEK

Artçı depremlerin 5.2 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini aktaran Ahmet Ercan şu açıklamalarda bulundu:

“Düzce'nin bulunduğu konumda yer yapısı sulak, gevşek olması nedeniyle yapılarda sarsım büyük olmuştur. Özellikle 1999'daki 7,2 şiddetindeki depremini görerek yorulmuş yapılarda belli bir ölçüde hasar oldu. Ötesi yer yer yıkılmalarda beklenebilir. Cami minarelerinde çatlamalar, baca düşmeleri, yapılarda X biçimli çatlaklar, yapılarda yan yatma, oturma, dönme gibi olaylarda da görülebilir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelme durumunu bilimsel olarak söyleme olasılığı yok. Ancak beklentim 3-4 hafta sürecek artçı depremlerle sönümlenmesidir.”

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 4

Depremin Düzce'de olduğu kadar İstanbul ve Ankara gibi illerde de hissedilmesinin nedenini açıklayan Ahmet Ercan, “Depremin sığ bir alanda, yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi itibarıyla geniş bir alanda hissedildi” ifadelerini kullandı.

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 5

"2007 YILI SONRASI YAPILAN BİNALARI TERCİH EDİN"

Depremin şiddeti 6.0 ölçülmüş olsa da yıkım gücünün 4 derece düzeylerinde olduğunu aktaran Ercan, başta Düzce'de yaşayanlar olmak üzere vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Depremin meydana geldiği Sakarya Çukuru, aslında geniş bir alan ancak burası gevrek bir zemin. Burada 25 yılda bir bu tür deprem beklenir. Yani bu deprem ilk değil son da olmayacak. Vatandaşların özellikle o çukurdan çıkarak daha tepe alanlara yerleşmeleri ve şehrin oradan taşınması gerekir. 2007’de çıkan bir deprem yönetmeliği var, 2007 yılı sonrası yapılan binaların tercih edilmesi daha güvenli olacaktır”

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 6

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.3 OLUR"

Gece yaşanan depremin Büyük Kuzey Marmara (İstanbul) Depremi’ne etki etmeyeceğini söyleyen Ercan, “Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur" diyerek şöyle devam etti:

Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi! 7

“Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur.

Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır. Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur.”

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