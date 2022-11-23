Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi!
Gece yaşanan Düzce depremini 21 yıl önceden tahmin eden Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yeniden açıklamalarda bulundu. Büyük Marmara Depremi hakkında da açıklamalara yer veren Ercan, "1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak" şeklinde konuştu.
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Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi!
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