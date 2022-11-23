Düzce depremini 20 yıl önce yayında açıklamıştı! Prof. Dr. Ahmet Ercan "Büyük İstanbul Depremi" için senaryoyu anlattı, tarih verdi!

Gece saatlerinde merkez üssü Düzce olan ve 5.9 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Vatandaşları ayağa kaldıran depremin ardından 100'den fazla artçı deprem meydana gelmiş olup, en büyüğü 4.7 olarak kaydedildi.

Panik nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı depremde 63 yaşındaki bir vatandaş da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şiddetli depremin ardından yaşanan maddi hasar ve korku nedeniyle Düzce, Bolu ve Sakarya'da okullar tatil edildi ve Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 6 olarak güncelledi.