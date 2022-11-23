Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası iki acı haber geldi. Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalışırken dengesini kaybetti. Çelebi, düşerek başını merdivene çarptı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan deprem anında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Sevim Çengel isimli vatandaş hayatını kaybetti. Depremdeki can kaybı 2'ye yükseldi.
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var