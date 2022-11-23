Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde Hikmet Çelebi ve Sevim Çengel isimli iki vatandaş hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası iki acı haber geldi. Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalışırken dengesini kaybetti. Çelebi, düşerek başını merdivene çarptı.

Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan deprem anında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Sevim Çengel isimli vatandaş hayatını kaybetti. Depremdeki can kaybı 2'ye yükseldi.

Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti Düzce depreminden acı haber: 2 vatandaşımız hayatını kaybetti

Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar varSon dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

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