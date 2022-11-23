İstanbul'da depreme en hazırlıklı ilçe Ümraniye

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul'daki afet için yapılan hazırlıklara çevrildi. Bu konuda İstanbul'da depreme en hazırlıklı ilçe Ümraniye olduğu belirtildi.

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İstanbul'da depreme en hazırlıklı ilçe Ümraniye

Gece saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gözler İstanbul'daki afet için yapılan hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi tarafından 37 mahalledeki farklı noktalara konuşlandırılan afet müdahale konteynırlarında, profesyonel ekipler gelene kadar kullanılabilecek kurtarma gereçleri bulunuyor.

Gerekli çok sayıda malzeme bulunuyor

Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'un da içerisinde bulunduğu bir çok ili de sallayan ve endişeye yol açan depremin ardından gözler İstanbul'da deprem ile ilgili hazırlıklara çevrildi. Ümraniye Belediyesi de olabilecek bir deprem halinde yapılacaklarla ilgili teyakkuz halinde çalışmalara devam ediyor. Ümraniye'de 37 mahallede konuşlandırılan 37 afet müdahale konteynırlarında profesyonel ekipler gelene kadar kullanılabilecek çok sayıda malzeme bulunuyor. Başta Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki konteynır olmak üzere 37 mahallede konuşlandırılan afet müdahale konteynırlarında bölgede herhangi bir afet yaşanması durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar kullanılabilecek basit kurtarma gereçleri bulunuyor. Konteynırlarda jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, su tankı, yakıt tankı gibi çeşitli malzemeler bulunduğu görüldü.

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"Hatta 7 kat yerin altındaki bir sesi duyacak bir cihazımız var"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ani bir sarsıntı, deprem olduğunda İstanbul'umuzda bir telaş oluyor tabii. Ama çok şükür bizim Ümraniye Belediyesi olarak her türlü alet, edevatın olduğu konteynırlarımız var. 37 mahallemizde 37 konteynırımız bulunuyor. Ayrıca bir seyyar aracımız var ve herhangi bir depremde kullanılması gereken her türlü alet, edevat orada var. Hatta 7 kat yerin altındaki bir sesi duyacak bir cihazımız var. Ümraniye'miz fiziki şartlar, ekipman, ekip olarak hazır. 20 arkadaşımız 24 saat usulüyle çalışabilecek durumda ve yılın 365 günü eğitimler vererek halkımızı bilinçlendiriyor. Öğrencilerimize, belediye personelimize eğitimler veriyorlar. Mahallelerimizde eğitimler veriyorlar. İnşallah böyle bir deprem olmaz. Olursa depreme hazırlıklıyız. Ülkemiz deprem ülkesi, İstanbul deprem şehri. Onun için hepimiz yekvücut halinde buna hazır olmalıyız. Ümraniye'mizde bir tabii afet anında, 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var. 250'ye yakın parklarımız var. Ayrıca burada gördüğünüz gibi büyük, 330 bin metrekare bir yerde her türlü ihtiyacın giderileceği toplanma merkezlerimiz var. Ümraniye'miz böyle tabii afetlere belediyemizle, halkımızla bilinçlenerek hazır halde" dedi.

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