e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki

Milyonlarca kişinin emekli olmak için beklediği EYT yasası, 28 Şubat 2023 tarihinde Meclisin onayından geçti. EYT yasasıyla emekli olmak için milyonlarca vatandaş, e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki soru ve konularını arama motorlarında sıkça araştırdı.

Melahat Ersoy
Editör
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e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki

Yıllardır emekli olma hayaliyle gün sayan milyonlarca vatandaş, onaylanan EYT yasasıyla hayallerine kavuştu. 28 Şubat'ta Meclisin onayından geçen kararla, emekli olmak isteyenler emeklilik için başvuru yapabilecek. e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.

e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, EYT başvurusu yapmak için e-Devlet'ten nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte e-Devlet'ten EYT başvurusu için yapılması gerekenler;

  • e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklamanız gerekiyor.
  • Daha sonra sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
  • Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
  • SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
  • Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
  • Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
  • ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
  • Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki

EYT başvuru ekranı e-Devlet linki için bağlantıya tıklayabilirsiniz: EYT BAŞVURU EKRANI

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