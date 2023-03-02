Yıllardır emekli olma hayaliyle gün sayan milyonlarca vatandaş, onaylanan EYT yasasıyla hayallerine kavuştu. 28 Şubat'ta Meclisin onayından geçen kararla, emekli olmak isteyenler emeklilik için başvuru yapabilecek. e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.
E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, EYT başvurusu yapmak için e-Devlet'ten nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte e-Devlet'ten EYT başvurusu için yapılması gerekenler;
- e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklamanız gerekiyor.
- Daha sonra sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
- Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
- SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
- Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
- Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
- ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
- Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
EYT başvuru ekranı e-Devlet linki için bağlantıya tıklayabilirsiniz: EYT BAŞVURU EKRANI