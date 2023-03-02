Yıllardır emekli olma hayaliyle gün sayan milyonlarca vatandaş, onaylanan EYT yasasıyla hayallerine kavuştu. 28 Şubat'ta Meclisin onayından geçen kararla, emekli olmak isteyenler emeklilik için başvuru yapabilecek. e-Devlet EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru ekranı e-Devlet linki soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.

E-DEVLET EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, EYT başvurusu yapmak için e-Devlet'ten nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. İşte e-Devlet'ten EYT başvurusu için yapılması gerekenler;

Haberin Devamı

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Haberin Devamı

EYT başvuru ekranı e-Devlet linki için bağlantıya tıklayabilirsiniz: EYT BAŞVURU EKRANI