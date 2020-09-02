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E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi| DYK derslerine nasıl girilir?

DYK derslerine nasıl girilir? e-Kurs dersleri başladı. MEB'den yapılan açıklamada, ''“Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. İşte E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi...

E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi| DYK derslerine nasıl girilir?

2020 DYK başvuru süresi uzatıldı. Buna göre  26 Ağustos'ta başlayan DYK başvuruları 4 Eylül'e kadar devam edecek. E-kursların başlamasıyla MEB tarafından başlatılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına giriş işlemleri için araştırmalar hızlandı. Peki DYK derslerine nasıl girilir?E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi...

DYK DERSLERİNE NASIL GİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek vermesi amacıyla uygulanan kurslara giriş için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-KURS EBA GOV.TR. ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi, Açık Lise Öğrenci Girişi, Mezun Öğrenci Girişi şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabilirsiniz.

DYK öğrenci başvuruları ne zaman? EBA DYK E-kurs başvuruları nasıl yapılır 2020?DYK öğrenci başvuruları ne zaman? EBA DYK E-kurs başvuruları nasıl yapılır 2020?

E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi| DYK derslerine nasıl girilir?

DYK İŞ TAKVİMİ 2020-2021

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

E-Kurs EBA gov.tr öğrenci girişi| DYK derslerine nasıl girilir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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