Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

ANNE KEDİ BİR ÖMÜR DE YAŞARDI HASTANEDE

Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

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