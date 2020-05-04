İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım

Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım

9 yaşındaki oğlu Pars'ı 16 Nisan'da kaybetmişti. Lenfoma hastalığına yenik düşen oğlunun acısını yaşayan Şallı duygulandıran mesaj paylaştı.

Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

ANNE KEDİ BİR ÖMÜR DE YAŞARDI HASTANEDE

Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü. 

5eaffceb0f254428d0cddc6f-040520201588594250c1252be6.jpg

Ebru Şallı oğlu Pars'ın mezarına ziyarete gittiEbru Şallı oğlu Pars'ın mezarına ziyarete gitti

Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktıEbru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlunun dikkat çeken mezar taşıEbru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlunun dikkat çeken mezar taşı

 




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT