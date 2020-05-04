Ebru Şallı'dan duygu dolu paylaşım
9 yaşındaki oğlu Pars'ı 16 Nisan'da kaybetmişti. Lenfoma hastalığına yenik düşen oğlunun acısını yaşayan Şallı duygulandıran mesaj paylaştı.
Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
ANNE KEDİ BİR ÖMÜR DE YAŞARDI HASTANEDE
Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.
Ebru Şallı oğlu Pars'ın mezarına ziyarete gitti
Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlunun dikkat çeken mezar taşı
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